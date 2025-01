Libero - Danilo non interessato all'Arabia: ha ricevuto un'offerta dal club di CR7

Libero dedica spazio alla situazione di Danilo, che aspira a breve a essere liberato a titolo gratuito dalla Juventus ed accasarsi Napoli. Il brasiliano ha anche ricevuto un'offerta dall'Al-Nassr, il club di Cristiano Ronaldo, ma non è interessato a trasferirsi in Arabia Saudita - sostiene la testata -. La scelta della Juventus di metterlo fuori rosa viene considerata audace, alla luce delle assenze fino al termine della stagione dei due difensori infortunati, Bremer e Cabal, e di un mercato che non ha ancora aperto i battenti.