Deportivo su Rafa Marin, ma il Napoli non lo cede! Romano: "Considerato importante"

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Fabrizio Romano allontana l'ipotesi Liga per Rafa Marin: il Napoli punta su di lui, soprattutto dopo l'infortunio di Buongiorno.

Nelle ultime ore il nome di Rafa Marin era stato accostato al Deportivo La Coruña: era stato riferito dell'interesse del club spagnolo per il difensore rientrato al Napoli dopo il prestito al Villarreal. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti raccontano uno scenario differente. Attraverso il loro canale YouTube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno infatti escluso una possibile partenza del centrale, spiegando che la società azzurra non ha alcuna intenzione di privarsene.

Il Napoli punta su Rafa Marin: "È considerato molto importante"

Secondo Romano e Moretto, Rafa Marin è oggi ritenuto un elemento importante all'interno del progetto tecnico del Napoli, una convinzione rafforzata anche dall'infortunio di Alessandro Buongiorno. La decisione di riportarlo in azzurro era stata presa già nello scorso mese di maggio e il club continua a credere nelle sue qualità. L'obiettivo è trattenerlo in rosa e consentirgli di ritagliarsi spazio e minutaggio nel corso della stagione agli ordini di Massimiliano Allegri, chiudendo di fatto la porta all'ipotesi di un ritorno in Spagna