Lo voleva il Napoli, ora è l'idea più forte del Torino per il dopo-Buongiorno

Dopo Jeff Chabot e Ramon Hendriks, lo Stoccarda è sul punto di assicurarsi un altro nuovo inserimento al centro della difesa. Come riporta il quotidiano Bild, il vicecampione di Germania ha avuto una discussione positiva con Oumar Solet (24) della Red Bull Salisburgo. L'accordo con il giocatore è a portata di mano e il massimo club austriaco sarebbe pronto a lasciare andare il Solet.

Si parla di una richiesta del Salisburgo tra gli 8 e i 10 milioni di euro, che porrebbe il Salisburgo di fronte alla seconda cessione importante al centro della difesa dopo quella conclusa ieri di Strahinja Pavlovic al Milan. Solet è arrivato in Austria dall'Olympique Lione per 4,5 milioni di euro nell'estate del 2020: al Salisburgo ha giocato 106 partite con nove gol. Tuttavia, ha saltato 41 partite a causa di diversi infortuni.

Il suo contratto è valido fino a giugno 2025 e diversi club italiani in passato si erano interessati alle sue prestazioni, in particolare Inter e Napoli, ma ultimamente anche il Torino, orfano di giocatori come Buongiorno e Rodriguez. In questo momento tuttavia i vicecampioni di Germania sembrano vicinissimi all'accordo per ottenere il centrale, dando così a Hoeness un rinforzo importante per affrontare una stagione che riporterà i biancorossi in Champions.