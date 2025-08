Lookman al posto di Raspadori, Cdm: "Non è escluso nuovo tentativo"

Raspadori via e Lookman al Napoli? Ipotesi oggi remota ma non da escludere. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno. L'attaccante del Napoli è sempre nel mirino dell'Atletico Madrid e in caso di addio il club azzurro sarebbe pronto a un super colpo in attacco. Ecco, il nigeriano - si legge - può tornare in orbita Napoli. Non è escluso un nuovo tentativo qualora la vicenda dovesse essere ancora aperta. L'Inter d'altronde non ha ancora chiuso e la telenovela continua con la Dea che fa muro e che continua a chiedere 50 milioni per la cessione dell'attaccante.

Raspadori, 25 anni, nazionale italiano, è a Napoli dal 2022. Ha segnato gol pesanti per i due scudetti vinti pur non essendo mai stato realmente titolare. In totale sono state 18 le reti complessive il 109 presenze in azzurro. Lo scorso anno preziosi i gol contro Venezia, Genoa e Lecce. Un giocatore jolly, utile in ogni ruolo, apprezzato da tutti gli allenatori: attaccante, seconda punta, esterno e anche mezzala. Raspadori ha voglia di giocare di più - nell'anno del Mondiale - e per questo si valuta l'ipotesi della cessione a titolo definitivo. Anche perché il contratto è in scadenza nel 2027. Valutazioni in corso e diverse offerte sul tavolo.