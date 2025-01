Lookman ko, Raspadori tra gli obiettivi dell’Atalanta: la posizione del Napoli è chiara

L'Atalanta deve fare i conti con l'infortunio di Ademola Lookman, che lo terrà fermo ai box per almeno tre settimane. La Dea si è mossa per trovare i sostituti e, stando a quanto riferito da Sky Sport, sta valutando i profili di Giacomo Raspadori e Daniel Maldini.

Il Napoli fa muro, non ha intenzione di lasciar partire l’attaccante, a maggior ragione non avendo un’alternativa. Per quanto riguarda il trequartista ex Milan, invece, la posizione del Monza è chiara: la clausola rescissoria non è valida oggi ma a partire dal primo luglio, motivo per cui la volontà è quella di non venderlo in questa sessione di calciomercato.