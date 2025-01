Lucca accostato al Napoli, da Udine: "Non partirà a gennaio"

"Per quanto riguarda il Watford la seconda parte di stagione è stata positiva, siamo in zona playoff e giochiamo per la grande carta Premier League. Per l’Udinese la prima parte del 2024 è stata sofferta, la seconda invece è iniziata alla grande. Ci auguriamo che il 2025 sia buono per tutti, a prescindere dal calcio". Parla così a TuttoMercatoWeb.com l'uomo mercato di Udinese e Watford, Gianluca Nani, all'interno della rubrica "A tu per tu".

Nani ha anche parlato di Lucca, giocatore che tanto piace anche al Napoli ma che non si muoverà a gennaio: “Non prendiamo in considerazione offerte. E in una fase di crescita ed è perfettamente coinvolto nel progetto. È un giocatore forte e come tutti desta interessa”.