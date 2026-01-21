Lucca e sostituto, Romano: "Si attende il Nottingham, Marcos Leonardo resta gradito al Napoli"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha riferito attraverso il proprio canale Youtube le ultime sul futuro di Lorenzo Lucca e sull'eventuale sostituto: "Su Lucca si sta continuando ad aspettare una risposta dal Nottingham Forest. Oggi sono circolate tante voci, ma si sta continuando ad aspettare il club inglese, il Napoli sta aspettando. Aggiungo En-Nesyri-Napoli, sì: è una delle alternative in lista sicuramente, ma io non dimenticherei neanche il nome di Marcos Leonardo. Perché Marcos Leonardo resta un altro nome molto gradito al direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna.

E' un nome che piace molto, dovesse liberarsi quella possibilità, finché questa pista resta in piedi non l'ammazzerei. Anche perché eventualmente la Al-Hilal andrebbbe a prendere un attaccante giovane in Europa, probabilmente o dalla Francia o dalla Germania. Quindi l'Al-Hilal si sta già eventualmente muovendo nel caso in cui non dovesse avere più a disposizione Marcos Leonardo oppure un ritorno su Lucca, insomma, questo lo seguiremo e lo vedremo. Ma il discorso di Marcos Leonardo non è da scartare, vedremo cosa vorrà fare Lucca legato al Nottingham Forest".