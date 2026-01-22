Foto

Lang lascia Napoli: sta partendo per Istanbul, lo attende il Galatasaray

di Francesco Carbone

Il trasferimento di Noa Lang dal Napoli al Galatasaray era oramai solo questione di poche ore. I dettagli finali della trattativa sono stati definiti proprio in questi minuti, con il giocatore olandese che si trasferirà in Turchia con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva che potrebbe toccare i 30 milioni di euro.

Lo stesso esterno offensivo ha già trovato l'accordo col club di Istanbul ed è in partenza per la Turchia. Di seguito le immagini: