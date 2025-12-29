Lucca-Lazio, l'interesse c'è: cosa serve per avanzare nell'operazione
Il nome di Lorenzo Lucca entra nei radar della Lazio in vista della finestra di mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Napoli è uno dei profili monitorati dal club biancoceleste per rinforzare il reparto offensivo.
L’operazione, però, resta legata a una condizione chiara: un eventuale affondo per Lucca sarebbe possibile solo in caso di partenza di Taty Castellanos. La Lazio valuta dunque le mosse in uscita prima di affondare il colpo, mentre il Napoli osserva con attenzione l’evolversi della situazione.
