Schirà, retroscena su Cremonese-Napoli: i diesse hanno parlato di un azzurro

Schirà, retroscena su Cremonese-Napoli: i diesse hanno parlato di un azzurroTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:10Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini

Retroscena su Cremonese-Napoli, con un intreccio di mercato dopo il match giocato ieri svelato dall'esperto Nicolò Schira su X: "Dopo la partita tra Cremonese e Napoli, i due direttori sportivi Simone Giacchetta e Giovanni Manna hanno parlato del possibile trasferimento di Luca Marianucci alla Cremo con la formula del prestito di 6 mesi. Trattativa positiva e la Cremonese spinge per chiudere".

