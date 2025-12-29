Schirà, retroscena su Cremonese-Napoli: i diesse hanno parlato di un azzurro

Retroscena su Cremonese-Napoli, con un intreccio di mercato dopo il match giocato ieri svelato dall'esperto Nicolò Schira su X: "Dopo la partita tra Cremonese e Napoli, i due direttori sportivi Simone Giacchetta e Giovanni Manna hanno parlato del possibile trasferimento di Luca Marianucci alla Cremo con la formula del prestito di 6 mesi. Trattativa positiva e la Cremonese spinge per chiudere".

🚨 Excl. - After the game between #Cremonese and #Napoli the two sporting directors Simone Giacchetta and Giovanni Manna have talked about Luca #Marianucci’s possible transfer deal to Cremo on 6-months loan. Positive negotiations and Cremonese are pushing to finalize. #transfers https://t.co/6u39SphqcO — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 29, 2025

