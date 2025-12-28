Lazio, Castellanos sempre più lontano: il nome nuovo per l'attacco è Lucca

Si annuncia un mercato invernale ricco di movimenti in casa Lazio, soprattutto nel reparto offensivo. Valentin Castellanos appare sempre più lontano da Formello: la panchina di Udine è un segnale chiaro e le voci su un possibile trasferimento in Brasile si fanno via via più insistenti, alimentando l’idea di un addio imminente dell’attaccante argentino.

La dirigenza biancoceleste, intanto, valuta le alternative e guarda anche in Serie A. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, in caso di partenza di Castellanos il nome caldo sarebbe quello di Lorenzo Lucca. L’attaccante del Napoli sta trovando sempre meno spazio, complice l’ottimo momento di Hojlund e l’imminente rientro di Lukaku, fattori che rendono difficile immaginare una sua centralità nel progetto di Conte. Lucca potrebbe dunque rappresentare un’opportunità per la Lazio, anche se l’operazione resta complessa: il Napoli dovrebbe riscattarlo in anticipo dall’Udinese per poi girarlo ai biancocelesti, uno scenario tutt’altro che semplice considerando la necessità degli azzurri di operare a saldo zero.