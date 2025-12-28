Retroscena Juanlu: ecco perché saltò in estate. E a gennaio la concorrenza aumenta

Il mercato invernale sta per aprire i battenti e Juanlu è destinato a essere uno dei protagonisti. Lo era già stato la scorsa estate, quando la trattativa con il Napoli naufragò perché - come ricorda As - i campioni d'Italia non raggiunsero i 20 milioni richiesti dal Sviiglia. Ora gennaio potrebbe rappresentare una nuova occasione. Dopo l’interesse estivo del Wolverhampton, che non aveva suscitato entusiasmo nel giocatore, si sono fatti avanti due nuovi club: Everton e Bayer Leverkusen, che hanno già contattato l’entourage del centrocampista.

La stagione di Juanlu è stata finora altalenante, ma ha chiuso il 2025 con una prestazione di grande livello al Santiago Bernabeu, un palcoscenico che ha esaltato le sue qualità e giustificato le alte pretese degli andalusi. L’obiettivo è fare cassa nel mercato invernale e Juanlu rappresenta una delle possibili operazioni più redditizie sul tavolo.