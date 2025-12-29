Marianucci via a gennaio: scelta la formula, ci sono due club di A e uno l'ha già accettata

Il futuro di Luca Marianucci animerà il calciomercato del Napoli. Sul difensore azzurro si sono mosse Torino e Cremonese. I granata fanno leva sul prestigio del club e sulla possibilità di un ruolo da titolare con Marco Baroni, ma la distanza resta sulla formula: il ds Gianluca Petrachi chiede il diritto di riscatto, opzione che il Napoli non gradisce.

Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna aprono invece al prestito secco, soluzione accettata dalla Cremonese del cavalier Giovanni Arvedi, ma il Torino non molla. A riportarlo è l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport.