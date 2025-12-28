Goretzka-Napoli, Romano frena: "Proposto da intermediari, la posizione del Bayern a gennaio"

Arrivano aggiornamenti di mercato sul Napoli dalle parole di Fabrizio Romano, che ha fatto chiarezza sul nome di Leon Goretzka. Il centrocampista, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, è stato proposto a diversi club da intermediari, non direttamente dal suo entourage. Al momento, però, non ci sono segnali di apertura da Monaco. Il Bayern è soddisfatto dell’attuale rosa e non ha particolare interesse a modificare gli equilibri a gennaio. Anche l’allenatore Vincent Kompany non avrebbe intenzione di toccare una squadra che sta dominando in Bundesliga e sta ottenendo ottimi risultati anche in Champions League.

In sintesi, si tratta di un’idea che nasce da sondaggi esterni: non risulta, allo stato attuale, una trattativa avviata dal Napoli con il Bayern. Idem dagli altri club con quello bavarese. Per qualsiasi sviluppo concreto, il primo ostacolo da superare resterebbe proprio il via libera del club tedesco.