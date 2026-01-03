Lucca-Lazio, Sarri ha detto no! Cds: "Vuole Raspadori o una mezzala forte"

Non basta il tesoro della vendita di Castellanos per accogliere subito il nuovo centravanti e la mezzala attesa. Sarri non si accontenta di semplici rimpiazzi: da tempo pensava a Raspadori da centravanti e Loftus-Cheek da mezzala. Sul primo, un affare da 22 milioni, la Roma è sempre più vicina, il tentativo della Lazio continua, mente per Loftus servono almeno 12-15 milioni considerando l’inglese in scadenza nel 2027. Ed entrambi guadagnano poco meno di 4 milioni

Secondo il Corriere dello Sport, Sarri ha detto no a Pinamonti del Sassuolo, Piccoli della Fiorentina e Lucca del Napoli. Oyarzabal era il sogno dell’estate, la Real Sociedad è a rischio retrocessione, ma non scende sotto i 30 milioni. E’ spuntato poi Panichelli dello Strasburgo, 23 anni, argentino, è alto 1,90, non proprio modello Raspadori, costa 20 milioni. Sarri sarebbe disposto a continuare con Noslin e Dia fino a giugno, aggiungendo un centravanti baby di talento, rinviando il colpo in estate pur di avere subito una mezzala come Loftus-Cheek.