Riflessioni sulla corsia sinistra: Lang può partire, il Napoli pensa anche a un ex

Sembrava scontato che il primo intervento del mercato di gennaio riguardasse il centrocampo, messo a dura prova dagli stop di De Bruyne, Anguissa e Gilmour, con l’aggiunta del breve infortunio di Lobotka. Il rapido recupero di alcuni elementi, però, ha spinto Antonio Conte a rivedere le priorità. Zambo Anguissa e Gilmour sono ormai vicini al rientro, una notizia importante, ma l’attenzione si è spostata sull’attacco.

Oltre che sul centravanti, anche a sinistra restano riflessioni aperte: Lang cresce, ma potrebbe non bastare. Per questo era tornato d’attualità il nome di Giacomo Raspadori, ideale alle spalle di Hojlund con David Neres a destra, su cui però ci sono forti Roma e Lazio. Il 2025 si è chiuso con due trofei, ma il Napoli guarda avanti: il 2026 richiede scelte forti per restare competitivo. Lo riporta oggi in edicola Il Roma.