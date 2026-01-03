Lucca via a gennaio? Il Roma: il Napoli ha preso una prima decisione

di Pierpaolo Matrone

Il mercato invernale del Napoli entra nel vivo con diverse situazioni da monitorare. Noa Lang potrebbe lasciare l’azzurro dopo appena cinque mesi: forte l’interesse del Galatasaray, che però al momento valuta solo formule senza acquisto definitivo. In uscita anche Walid Cheddira: il Monza è interessato, mentre il club di Aurelio De Laurentiis preferirebbe una cessione a titolo definitivo per avere liquidità immediata.

Capitolo Lorenzo Lucca: per ora resta, ma l’eventuale arrivo di un altro centravanti potrebbe cambiare lo scenario. Antonio Conte frena su Romelu Lukaku: i tempi di recupero sono ancora lunghi e forzare il rientro potrebbe causare ricadute. Proprio per questa ragione per il momento Lucca resta. Lo si legge su Il Roma.