Lang-Galatasaray, dalla Turchia: l'entourage ha già incontrato la dirigenza

Il Napoli rischia di perdere Noa Lang già in questa sessione di gennaio. Sull’esterno olandese è forte l’interesse del Galatasaray, pronto a convincere il giocatore e, allo stesso tempo, a sbloccare il mercato in entrata degli azzurri. Secondo quanto riferito da Yagiz Sabuncuoglu su SportDigital, un rappresentante turco di Lang avrebbe avviato i contatti con il club di Istanbul.

Il vicepresidente Abdullah Kavukcu avrebbe già incassato il gradimento del calciatore. Il Napoli, però, apre solo a un prestito o a una cessione con diritto di riscatto, mentre non mancano altre pretendenti europee.