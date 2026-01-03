Ag. Laurienté: "Nessuna trattativa a gennaio, ma ci piacerebbe confrontarci con Napoli"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Roberto Meloni, agente di Armand Lauriente: “Scambio Noa Lang-Lauriente? La vedo molto difficile, una cosa da fantacalcio! In questo momento il Sassuolo non credo voglia liberarsi dei suoi tasselli migliori. Però, il mercato è lungo e i matrimoni si fanno in 3 nel calcio per cui tutto può succedere.

A noi farebbe piacere confrontarci in un contesto come quello di Napoli. Il ragazzo aspira a giocare in certi palcoscenici e sicuramente sarebbe un passo importante per la carriera di Lauriente. Ha l’età giusta per fare il salto di qualità, ringraziamo sempre il Sassuolo per il percorso fatto, ma ogni giocatore aspira a fare il salto di qualità. Il mercato è lungo e ci sono tante sfaccettature da valutare.

Gli auguri con Manna ce li siamo scambiati, ho inoltrato il messaggio a tutti i dirigenti sportivi! Pochi ricordano che Lauriente ha giocato a destra, è passato a sinistra quando è arrivato in Italia, ma ha giocato molto anche al centro del campo, i ruoli offensivi li ha fatti tutti. Non esiste una trattativa reale e in essere col Napoli”.