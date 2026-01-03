Lang via? Il Napoli si cautela: tre nomi in lista se parte l'olandese
Davanti a un’offerta davvero importante, il Napoli potrebbe aprire a una cessione di Noa Lang (che per ora è più vicino alla permanenza che all'addio), tenendo conto del vincolo del “saldo zero”. In caso di addio, gli azzurri monitorano due profili: piace Maximiliano Araujo dello Sporting CP, già affrontato in Champions al Maradona.
Resta sullo sfondo Federico Chiesa, anche se l’ingaggio percepito al Liverpool rende l’operazione complicata. Araujo, mancino duttile tra fascia e attacco, ha già collezionato 22 presenze e 5 gol in stagione. Lo stesso quotidiano fa anche il nome di Mario Gotze.
Feeling mai totalmente sbocciato con Conte.
Top10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
Hojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..."
Da 0 a 10: la porcata del 'decreto' anti-Napoli, l'azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
Cremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte
