Contratto in scadenza e sirene dall'estero non preoccupano: il futuro di Juan Jesus è deciso

L’edizione odierna de Il Mattino accende i riflettori su Juan Jesus, protagonista silenzioso ma decisivo della difesa azzurra. Il brasiliano ha scalato le gerarchie fino a superare Alessandro Buongiorno, dimostrando affidabilità e rendimento costante.

Con lui in campo, il Napoli ha collezionato sei clean sheet, senza subire gol nelle ultime tre gare. Per Antonio Conte è un vero soldato: sempre pronto, dentro e fuori dal campo. Il contratto in scadenza non spaventa, così come le sirene dall’Europa. La storia d’amore tra Napoli e Juan Jesus è destinata a continuare.