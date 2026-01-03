Retroscena Lang-Galatasaray: ecco perché la Turchia potrebbe essere nel suo destino

di Pierpaolo Matrone

Il Galatasaray fa sul serio per Noa Lang. Secondo i media turchi, il Napoli avrebbe aperto alla cessione dell’esterno olandese già in questa sessione invernale di mercato. Un’ipotesi che potrebbe trovare terreno fertile anche per il calciatore, per il quale un trasferimento in Turchia rappresenterebbe un curioso ritorno al passato.

Come racconta Fotomac, Lang ha infatti vissuto una breve esperienza a Istanbul nel 2009, quando giocò nelle giovanili del Beşiktaş. All’epoca si trasferì in Turchia dopo l’approdo del patrigno Nourdin Boukhari al Kasımpaşa. Un’avventura durata poco, ma che oggi potrebbe riaprire scenari inattesi.