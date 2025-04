Lucca, spunta il Man Utd: emissari già in Italia per seguirlo

Il Manchester United è interessato all'acquisto di Lorenzo Lucca. Nei giorni scorsi, il club inglese ha recentemente inviato osservatori per valutare da vicino le prestazioni dell’attaccante dell'Udinese, considerandolo un potenziale rinforzo per il reparto offensivo. La novità, raccontata oggi dal Sun, è che le ultime prove dell'ex Ajax e Pisa stanno convincendo i Red Devils e così Lucca starebbe scalando posizioni nella wishlist della dirigenza del sodalizio di Manchester.

L’attaccante classe 1999 ha messo a segno 12 gol in 31 presenze in stagione, attirando l’attenzione non solo dei Red Devils, ma anche di Napoli e West Ham. L’Udinese - si legge - avrebbe fissato il prezzo a 35 milioni di euro, una cifra che potrebbe risultare appetibile per le squadre alla ricerca di un numero nove fisico e prolifico. Oltre agli inglesi, anche il Napoli e il West Ham stanno monitorando Lucca in vista del prossimo mercato estivo.