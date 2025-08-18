Lukaku, caccia al sostituto! Romano: "Fuori almeno 3 mesi, il Napoli va sul mercato"

vedi letture

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, tramite un tweet sul suo profilo X ha confermato che il Napoli interverrà sul mercato per acquistare un centravanti, dopo la diagnosi del grave infortunio di Romelu Lukaku. Queste le sue dichiarazioni: "Il Napoli è tornato sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante, come riportato ieri, a causa del grave infortunio di Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha riportato una lesione muscolare e non sarà disponibile per almeno i prossimi tre mesi”.

I possibili sostituti.

Il caso è scoppiato da poco tempo e quindi non c'è ancora un obiettivo ben definito dal Napoli, ma sicuramente ci sono delle occasioni di mercato che possono fare al caso degli azzurri. Per caratteristiche, Joshua Zirkzee pare essere il preferito di Antonio Conte, occhio anche alla situazione del suo compagno al Manchester United, Rasmus Hojlund. Anche in Serie A ci sono delle piste, su tutte quelle che portano ad Andrea Pinamonti e a Nikola Krstovic. Un'ulteriore opzione può essere Aleksandar Mitrovic, in uscita dall'Al-Hilal.