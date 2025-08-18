Idea Pinamonti per sostituire Lukaku, Schira: "Avviati i contatti"

Il Napoli è alla ricerca di un sostituto di Romelu Lukaku, visto il grave infortunio rimediato dal belga, e sul tavolo ci sono diverse opzioni. Tra i tanti nomi che il mercato offre, spunta anche l'opzione Andrea Pinamonti: l'attaccante italiano è in uscita dal Sassuolo e gli azzurri stanno valutando questa possibilità. A riportarlo è l'esperto di mercato Nicolò Schira, che sul suo profilo X scrive: "Il Napoli ha mostrato interesse per l’attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti. Avviati i contatti con i suoi agenti. Anche il Villarreal è interessato a lui”.

Comunicato ufficiale - E' arrivato il bollettino ufficiale del club partenopeo, come vi abbiamo raccontato, che è più pesante del previsto: "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra.Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica".

Tempi di recupero - Ed ora il Napoli è quasi obbligato a tornare sul mercato perché i tempi di recupero sono più lughi del previsto. Premettendo che la stima varia da atleta ad atleta, per un infortunio di questo tipo servono almeno tre mesi per tornare in buone condizioni per allenarsi. Attenzione però perché l'aggiunta del Napoli ci racconta di un'incognita operazione chirurgica. In quel caso si andrebbe sui 4 mesi per uno della stazza del goleador belga.