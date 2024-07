Lukaku ha fretta, vuole subito andare al Napoli: il motivo è chiaro

Sono diverse le società che riflettono sull’opportunità di puntare su Lukaku, 31 anni, reduce dall’Europeo con il Belgio, ma lui aspetta Conte e, soprattutto, vorrebbe partire subito, nei prossimi giorni, per cominciare la stagione dall’inizio e non dover aspettare l’estate inoltrata per inserirsi in un nuovo gruppo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il belga dunque ha fretta di raggiungere Conte per la sua nuova avventura al Napoli.