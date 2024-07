Lukaku, manca il sì del Chelsea: ballano 15mln tra domanda e offerta

Dall'Inghilterra arrivano importanti aggiornamenti sul trasferimento di Lukaku al Napoli: secondo quanto affermato dal collega Florian Plettenberg, non c'è ancora nessun accordo tra i due club: la richiesta del Chelsea è di almeno 40 milioni, il Napoli è fermo a 25 milioni in questa fase.

Understand that Romelu #Lukaku and @sscnapoli have reached an agreement about a contract until 2027 ✔️



No agreement between the clubs yet. Chelsea demand €40m. Napoli can spend €25m at this stage. Waiting for Victor #Osimhen … @SkySportDE 🇧🇪 pic.twitter.com/CiIGy5RRS5