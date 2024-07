Lukaku-Napoli, Romano: "Per Conte s'è ridotto l'ingaggio da 11mln a 6!"

"Romelu Lukaku continua ad aspettare il Napoli". Lo ha scritto il giornalista Fabrizio Romano che torna a descrivere il domino degli attaccanti: l'arrivo del belga a Napoli è strettamente legato alla partenza di Osimhen destinazione Parigi. Contemporaneamente però il Napoli non rallenta:

è stato raggiunto un principio d'accordo con l'attaccante belga per un contratto da 6 milioni fino a giugno 2027, fortissima la volontà di ritrovare Conte e affermarsi in Serie A. Lo step che sbloccherebbe la trattativa è proprio la riduzione dello stipendio del belga, da 11 milioni attuali a 6 milioni a Napoli (più bonus)

🚨 Romelu Lukaku keeps waiting for Napoli; he wants to work under Antonio Conte again.



Romelu will reduce his salary from €11m/net per season to €6m until June 2027 to sign for Napoli.



Deal depends on Napoli-Chelsea negotiations and... Osimhen exit, with PSG pushing. pic.twitter.com/4sodaDDJMo