Lukaku vuole solo il Napoli: il finale sembra scontato

Ultime sul futuro di Romelu Lukaku, il cui futuro sembra scontato, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Al momento però non c'è accordo tra i due club.

"Il Chelsea chiede 40 milioni di euro - 4 meno del valore della clausola -, mentre il Napoli è arrivato a offrire 30 milioni (5 per il prestito e 25 per il riscatto obbligatorio). Da rivedere sia l’importo sia la formula, ma i club lavorano per trovare l’intesa definitiva: Lukaku vuole Conte e il tecnico lo aspetta. E a Londra, ormai, non c’è più posto per lui: finale scontato".