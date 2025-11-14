Mainoo-Napoli, presto si tornerà a trattare con lo United: le ultime
Sta per riaccendersi gennaio che fa rima con mercato e il Napoli è pronto per nuovi colpi. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Si tornerà a pensare a Juanlu Sanchez del Siviglia ma anche a centrocampo, scrive il quotidiano, bisognerà intervenire e farlo in fretta.
"Tra un po', i telefoni rossi si ricollegheranno e si ripartirà a chiacchierare di Koobie Mainoo, il centrocampista che servirà tempestivamente per andare turare quelle falle che si sono aperte in mezzo al campo con gli infortuni di De Bruyne e di Anguissa. E' troppo presto per avere un piano".
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina UfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato” di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com