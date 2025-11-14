Mainoo-Napoli, presto si tornerà a trattare con lo United: le ultime

Sta per riaccendersi gennaio che fa rima con mercato e il Napoli è pronto per nuovi colpi. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Si tornerà a pensare a Juanlu Sanchez del Siviglia ma anche a centrocampo, scrive il quotidiano, bisognerà intervenire e farlo in fretta.

"Tra un po', i telefoni rossi si ricollegheranno e si ripartirà a chiacchierare di Koobie Mainoo, il centrocampista che servirà tempestivamente per andare turare quelle falle che si sono aperte in mezzo al campo con gli infortuni di De Bruyne e di Anguissa. E' troppo presto per avere un piano".