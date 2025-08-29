Mainoo-Napoli, Romano precisa: "Vuole partire solo in prestito, nonostante le voci"

Mainoo-Napoli, Romano precisa: "Vuole partire solo in prestito, nonostante le voci"
Oggi alle 12:20Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Su Kobbie Mainoo si sta leggendo di tutto in queste ore. Mentre il Mirror ha riportato proprio in queste ore della voglia del giocatore di trasferirsi al Napoli a titolo definitivo, il giornalista Fabrizio Romano su X continua a spiegare che il calciatore vuole partire per giocare di più ma solo in prestito secco e comunque lo United non apre a questa soluzione e blinda il suo giocatore.