Manna ha un jolly che piace al Bologna per sbloccare Beukema o Ndoye

Sam Beukema resta nel mirino del Napoli come preferito in difesa tra gli obiettivi. Il Bologna fa muro mentre il difensore olandese ha voglia di vestire l'azzurro. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla della trattativa. "Manna, tra l’altro, ha in mano un jolly, un profilo molto gradito al Bologna: Alessandro Zanoli, 24 anni, reduce da una buona stagione in prestito al Genoa.

Un terzino destro giovane, ottima gamba e colpi in repertorio: il suo inserimento può aiutare a sbloccare almeno una delle due trattative. E farebbe di certo abbassare le richieste, entrambe molto alte: 25-30 milioni per il difensore; 40 per l’esterno". L'esterno a cui si fa riferimento è Ndoye, altro giocatore del Bologna finito da tempo nel mirino del ds Manna.