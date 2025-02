Manna lavora ai rinnovi: fatta per Olivera fino al 2030, il punto su Meret

Appena chiusa la finestra invernale di calciomercato, il Napoli avvia i lavori in casa propria trattando per i rinnovi di contratto. Due i prolungamenti sul tavolo al momento, quelli di Olivera e Meret, come riferisce il direttore di TMW Niccolò Ceccarini nel suo editoriale: "Intanto il direttore sportivo Giovanni Manna sta definendo alcuni rinnovi. Per quello di Matias Olivera fino al 2030 in pratica manca solo l’annuncio. A breve si proverà a chiudere quello di Alex Meret fino al 2027".

Il punto sul post-Kvaratskhelia: "Il club azzurro tra l’altro potrà contare anche su un budget ancora più alto considerata la sicura cessione di Osimhen. E questo permetterà di fare un mercato ancora più importante. Il Napoli non ha certo mollato l’idea primaria. Garnacho tornerà d’attualità e questa eventuale operazione dipenderà molto dalla richiesta dello United. In lista rimane ovviamente anche Adeyemi. Con il Borussia c’era già l’accordo ma poi il giocatore ha preferito rimanere in Bundesliga fino a giugno. Un’altra ipotesi è Zhegrova del Lille. Oltre a loro, resta l’interesse anche per Yeremay del Deportivo La Coruna. Il Napoli era pronto anche a farsi avanti ma il club galiziano si è sempre dimostrato irremovibile ad una trattativa, esigendo i 20 milioni della clausola rescissoria", riferisce TMW.