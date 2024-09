Manna nel pre-partita: "ADL incredibile, s'è assunto il rischio. Su Osimhen, Mario Rui e Folorunsho..."

Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Parma, facendo chiarezza anche sulla situazione di Victor Osimhen.

Osimhen, ci sono ancora degli spazi di mercato con l'Arabia per poter raggiungere un accordo?

"La situazione è estremamente chiara, dalla fine dell'anno scorso all'inizio del ritiro, Victor ha espresso l'assoluta volontà di non stare a Napoli, di non giocare più per il Napoli. Noi abbiamo cercato di assecondarlo, poi è chiaro che il mercato è stato complicato. Pensavamo di aver concluso una trattativa, non è andata a buon fine evidentemente. Abbiamo acquistato Lukaku, abbiamo tenuto Simeone e Raspadori che non era scontato. Lui ha espresso la volontà di non giocare per il Napoli e noi abbiamo fatto altre scelte".

La domanda è: c'è ancora una possibilità, seppur minima, che la cessione di Osimhen possa andare in porto?

"Il mercato è ancora aperto, ci sono tante opzioni, ma io non penso che Victor andrà in Arabia in questa sessione di mercato".

E' soddisfatto di tutto l'entusiasmo che ha portato a Napoli?

"Sicuramente siamo contenti, perché i tifosi devono essere orgogliosi di quello che abbiam fatto. Le difficoltà della stagione che sapevamo, il mercato bloccato da alcune dinamiche... Il presidente ci ha dato la possibilità di investire e di prendere degli elementi importanti che sicuramente ci daranno una mano".

Su De Laurentiis, Mario Rui e Folorunsho:

"Il presidente si è assunto il rischio d'impresa, è stato incredibile e ci ha aiutati, siamo stati un poco lunghi ma siamo soddisfatti di ciò che abbiamo fatto. La situazione Mario Rui è chiara, sempre stata chiara. Ci sono state possibilità, vedremo nelle prossime settimane Folorunsho è un giocatore importante, abbiamo fatto delle scelte e anche lui le ha fatte...vedremo nelle prossime settimane. Saremo coerenti con le scelte nostre."