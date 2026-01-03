Marianucci-Cremonese, si chiude: no al Torino che chiedeva il diritto di riscatto
Rinforzo in difesa in arrivo per la Cremonese. Si tratta di Luca Marianucci, pronto a lasciare il Napoli per vestirsi di grigiorosso. Come riporta il Corriere dello Sport, già dalla prossima settimana la compagine di Cremona punta a definire tutti gli accordi per l'arrivo in prestito secco del talento scuola Empoli che al Napoli non ha trovato molto spazio.
Dopo l’accelerazione della scorsa settimana e il sì del calciatore, i grigiorossi vogliono formalizzare tutte le intese e consegnare a Davide Nicola il nuovo innesto entro i prossimi giorni. Marianucci è molto stimato anche dal Torino, ma il ds Gianluca Petrachi è stato chiaro: l’operazione sarebbe stata possibile solo con un diritto di riscatto.
