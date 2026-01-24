Ultim'ora Marianucci, la Cremonese resta fiduciosa: accordo da inizio gennaio, la formula

La Cremonese resta fiduciosa di riuscire a chiudere l’arrivo di Luca Marianucci dal Napoli con la formula del prestito per i prossimi sei mesi.

Stando a quando riferito su X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, l’accordo tra le parti è definito già dall’inizio di gennaio, ma la lunga lista di infortuni in casa azzurra ha finora rallentato e rinviato la conclusione dell’operazione.