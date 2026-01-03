Marianucci verso la Cremonese, Il Roma: si pensa a un ex per sostituirlo

Oggi alle 13:00
di Pierpaolo Matrone

Il mercato invernale del Napoli entra nel vivo, a partire dalla difesa. Luca Marianucci spinge per trovare maggiore continuità: il suo agente Mario Giuffredi è al lavoro per individuare una soluzione in prestito e la Cremonese rappresenta un’ipotesi concreta. In caso di uscita, il club azzurro potrebbe colmare la casella con un ritorno d’esperienza: piace l’ex Sebastiano Luperto, oggi al Cagliari.

Situazione in evoluzione anche per Pasquale Mazzocchi: il Parma valuta un affondo rapido, con l’obiettivo di chiudere prima del recupero di campionato proprio contro il Napoli. Le prime mosse sono già partite. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Roma.