Mario Rui fuori rosa, Schira svela: "Ha rifiutato 5 club negli ultimi giorni"

Mario Rui è fuori rosa ed è rimasto fuori dalla lista per la Serie A del Napoli. Il portoghese ha rifiutato ben cinque destinazioni negli ultimi giorni di mercato, come rivela su X il giornalista Nicolò Schira.

L'esperto di mercato scrive. "Mario Rui ha rifiutato cinque club negli ultimi giorni: Nizza, Lille, San Paolo, Aris Salonicco e Real Valladolid. Il terzino sinistro non è nei piani del Napoli e non è stato incluso nella lista della prima squadra del Napoli per la Serie A 24/25".

