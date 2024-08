Mario Rui resta fuori rosa: ha rifiutato il Brasile ed ora restano Arabia o Turchia

Da eroe dello scudetto a peso a bilancio, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che anche per Mario Rui è stata una folle estate: invitato dal club a trovarsi una sistemazione, il terzino portoghese ha rifiutato la possibilità di sbarcare in Brasile, dove lo aveva cercato il San Paolo, e alla fine è rimasto a Napoli.

Al momento è un esubero: fuori rosa negli ultimi giorni, in cui si è allenato con Osimhen e Folorunsho. C’è ancora il mercato arabo aperto e anche quello turco. Almeno che il Napoli non decida di reintegrarlo in rosa fino a gennaio. Ed è rimasto anche Folorunsho perché non s'è sbloccata la trattativa con la Lazio nelle ultime ore di mercato: pure lui può restare fuori rosa.