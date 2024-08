Mario Rui-San Paolo in stand-by: non c'è accordo e lui vuole il Portogallo

Mario Rui sogna il ritorno in Portogallo, ma per il momento è una squadra brasiliana ad averlo avvicinato con maggiore convinzione: il San Paolo. La lingua è la stessa, per carità, ma le prospettive non esattamente: Mario preferirebbe rientrare in patria dopo aver trascorso tanti anni in Italia, e tra l’altro al momento non c’è ancora l’accordo con il club paulista. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.