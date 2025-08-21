Mazzocchi piace al Sassuolo, Sky: "Ma non è l'unica opzione a destra"

Il mercato del Sassuolo entra nel vivo con alcune trattative in dirittura d’arrivo. Oggi è atteso l’arrivo di Vrancx, che si sottoporrà alle visite mediche nelle prossime ore prima di completare il trasferimento. Il reparto difensivo, in particolare il laterale destro, resta al centro delle valutazioni della società. La candidatura di Pasquale Mazzocchi resiste, ma nel mirino del club neroverde ci sono anche Gabriele Zappa e alcuni profili esteri ancora da definire. Lo riporta la redazione di Sky Sport.

Per quanto riguarda Mulattieri, invece, la trattativa prosegue con il Deportivo La Coruña, con l’attaccante pronto a continuare la sua esperienza all’estero. L’attenzione dei tifosi è concentrata soprattutto sulle operazioni in chiusura, con il Sassuolo intenzionato a completare la rosa prima dell’esordio in campionato contro il Napoli.