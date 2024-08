McTominay, il Napoli c'è ma serve prima monetizzare dall'addio di Folorunsho

Non solo gli incontri per Lukaku, Osimhen e Gilmour. Il viaggio di Manna in Inghilterra si è tradotto anche nell’approfondire opportunità che si sono venute a creare, vedi Scott McTominay. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista è in uscita dal Manchester United, che però valuta l'inglese 30 milioni, prendere e non prestare.

I Red Devils devono far cassa, visto che hanno investito tanto per regalare a Ten Hag una squadra da vertice. Dovesse realmente interessare, da un'idea si tradurrà in qualcosa di più concreto solo quando - si legge - il Napoli cederà Folorunsho. Sul centrocampista azzurro c'è la Lazio che però punta ad un prestito con obbligo e non ha ancora presentato un'offerta.