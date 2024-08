McTominay-Napoli: c'è già accordo sul contratto, ma lui chiede buonuscita allo United

Il Napoli sta provando a chiudere definitivamente l'acquisto di Scott McTominay. C'è già l'accordo tra le parti, anche con il Manchester United, ma manca ancora una condizione imposta dal giocatore.

A riferire le ultime è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "McTominay, c'è un accordo verbale di massima tra Napoli e Manchester United. E' un'operazione già fatta tra i club, per un pacchetto da 30 milioni di euro complessivi, inclusi i bonus. McTominay ha già detto di sì, anche in contatti diretti con Conte. Quello che in realtà manca, e non è un dettaglio, è la buonuscita del Manchester United. Avendo un contratto importante questi soldi devono uscire da qualche parte, o il Napoli alza o il Manchester United dà la buonuscita".