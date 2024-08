McTominay-Napoli, Romano: "Ha già accettato il progetto, ecco cosa manca per chiudere"

Scott McTominay si avvicina al Napoli! Scott McTominay ha già accettato il Napoli e il suo progetto. Dettagli da discutere sul suo compenso, simile a Wan-Bissaka. Questa è la parte principale da sistemare più termini personali. Raggiunto un accordo tra club con il Manchester United per una commissione di 30 milioni di euro (bonus inclusi) più clausola di rivendita. A riferirlo su X é Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scott McTominay has already accepted Napoli and their project.



Details to be discussed about his payoff, similar to Wan-Bissaka. This is the main part to fix + personal terms.



Club to club agreement done with Man United for €30m fee (add-ons included) plus sell-on clause. pic.twitter.com/x9b4ahrUCo