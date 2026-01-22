McTominay, Schira annuncia: "Primi contatti per rinnovo con aumento di stipendio"
Il Napoli vuole blindare Scott McTominay. Pronto nuovo contratto per il centrocampista scozzese come riferito su Youtube dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.
"Nel frattempo il Napoli vuole blindare la sua stella: Scott McTominay. Numeri straordinari tra campionato e Champions. Nessun giocatore di squadre italiane ha fatto meglio in Europa. Avviati i primi contatti per il rinnovo fino al 2031 con aumento di stipendio, per farne sempre più il simbolo della squadra".
