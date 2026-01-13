McTominay show, quante vale sul mercato? Di Marzio fissa il prezzo

vedi letture

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, ha parlato anche di Scott McTominay nel corso del suo intervento a Canale 8 a ‘Ne Parliamo il Lunedì’: “McTominay è devastante, è un giocatore da Real Madrid o Bayern Monaco. Il Manchester United ne combina di tutti i colori. L’unica preoccupazione è che più fa bene e più sicuramente arriveranno delle offerte.

Spero che il giocatore mantenga questo suo grande amore nei confronti della piazza, però avendo un livello di prestazioni così alto non mi stupirei se d’estate arrivassero delle proposte dai top club europei. Valutazione del cartellino? Penso che il Napoli non ne faccia prezzo, ma secondo me per uno come lui siamo intorno ai 70 milioni di euro”.