Mediaset - Garnacho-Napoli, McTominay l'ha convinto! Manna non molla con lo United

vedi letture

Alejandro Garnacho è il primo obiettivo del Napoli per sostituire Kvhicha Kvaratskhelia. Il ds azzurro lavora ai fianchi del Manchester United per fare abbassare l'altissima richiesta dei Red Devils, mentre avrebbe incassato già il sì del giocatore grazie ad un ex United.

Come infatti riporta Sportmediaset, la strada è in salita ma Scott McTominay insegna. E proprio lo scozzese avrebbe convinto l'amico ed ex compagno a raggiungerlo al Napoli. Resta l'ultimo ostacolo, la richiesta enorme del Manchester United: 60 milioni di sterline, circa 71 milioni di euro.