Ultim'ora Mediaset - Idea Orsolini per l'estate! Napoli già al lavoro per acquistarlo

Il Bologna è ancora in piena corsa per la Champions League anche grazie ai gol di Riccardo Orsolini. Il futuro del giocatore è però ancora tutto da scrivere. L'ipotesi permanenza c'è, tanto che si sta valutando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027, ma anche quella di approdare in una big.

Come il Napoli, si legge sul portale Sportmediaset, che sta lavorando per portarlo in azzurro in estate, ma anche il Milan, sul giocatore già a gennaio. Le prossime settimane saranno decisive per sapere dove giocherà Orsolini, anni 28, per la terza stagione di fila in doppia cifra in campionato con la maglia del Bologna.