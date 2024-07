Mediaset - Nessuna offerta per Chiesa: c’è stato solo un sondaggio del Bayern

Gianni Balzarini, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Gianni Balzarini, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Chiesa è in uscita dalla Juventus, ma se non trova una destinazione ha il diritto di restare. Ha un contratto fino al 2025 e può anche decidere di restare alla Juventus e parlare di una cessione a gennaio.

Scambio con Raspadori? Credo poco negli scambi, ultimamente se ne registrano veramente pochi. Ciò che trapela è che Chiesa voglia giocare la Champions League ed aspetta un’offerta da una squadra che giochi questa competizione. A parte di un sondaggio del Bayern Monaco nessuno ha formulato un’offerta concreta per Chiesa. La valutazione di Chiesa è di circa 20-25 milioni”.