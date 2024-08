Mercato bloccato anche in uscita: Folorunsho e Gaetano distanti dall'addio

Bloccato il mercato del Napoli sia in entrata che in uscita. Non è ancora fatta per Gilmour, c'è distanza per Lukaku e anche in uscita non ci sono novità nonostante ci siano diversi calciatori pronti a partire.

Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, Folorunsho aspetta innanzitutto la Lazio mentre Gaetano, dopo la brusca frenata della trattativa con il Cagliari per eccessive distanze tra domanda (12 milioni) e offerta (la metà) è tornato ad allenarsi insieme con il gruppo e domenica sarà convocato per la partita in programma al Maradona contro il Bologna.